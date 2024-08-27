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Chamberlain’e talipler çıktı
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Chamberlain'e talipler çıktı. Premier Lig ekibi Brentford ve Hollanda Ligi ekibi Ajax, Alex Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna katmak için oyuncuyla görüşmelere başladı. Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon transfer olan ve yaşadığı sakatlıklarla da kadronun uzağında kalan yıldız futbolcu, Giovanni van Bronckhorst'un yeni sezon kadro planlamasında yer almıyor.
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