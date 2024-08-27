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Aboubakar krizi sürüyor
Beşiktaş yönetiminin yolları ayırmak istediği oyuncuların başında Vincent Aboubakar geliyor. Yönetimin ayrılık kararını kendisine bildirdiği Aboubakar, gelen tekliflere rağmen Beşiktaş'tan ayrılmayı kabul etmedi. Aboubakar her ne kadar Beşiktaş'ta kalıp kontratında yazan ücreti alma konusunda diretse de, Beşiktaş yönetimi Kamerunlu oyuncuyla yollarını ayırmakta kararlı.
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