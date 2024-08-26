TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Sergio Reguilon operasyonu!

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları iki mevki için devam ediyor; sol bek ve sağ kanat... Sol stoper problemini Felix Uduokhai ile çözen Beşiktaş yönetimi, şimdi diğer eksikleri tamamlamanın peşinde. Sol bek için Premier Lig ve Bundesliga'dan adaylar belirleyen Beşiktaş'a Sergio Reguilon önerildi. Tottenham'ın futbolcusu olan 27 yaşındaki İspanyol futbolcu, geçen sezonun ilk devresini Manchester United, ikinci yarısını ise Brentford'da kiralık olarak geçirmişti.

BU SEZON HİÇ OYNAMADI

Sabah'ın haberine göre, yeni sezonda İngiliz ekibinin planlarında yer almayan deneyimli oyuncunun, kulübünden kiralık ya da bonservisiyle ayrılması bekleniyor. Siyah-beyazlılar bu öneriyi değerlendirmeye alırken, teknik ekip ve yönetim tarafında olumlu kanaat ortaya çıkarsa görüşmelere başlanacak. Geçen sezon 28 resmi maçta boy gösteren ve 4 asistle oynayan Reguilon, 1779 dakika sahada kalmıştı. Bu sezon ise henüz hiçbir resmi maçta görev alamadı.

Kariyeri boyunca önemli kulüplerde forma giyen Sergio Reguilon, sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro civarında.