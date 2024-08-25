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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’a Fransız sol bek! Kiralık olarak gelecek

Şampiyonluk yarışı için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, Wolfsburg’dan Nicolas Cozza için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’a Fransız sol bek! Kiralık olarak gelecek

Uzun süredir sol bek transferi üzerinde çalışan Beşiktaş, Wolfsburg'dan Nicolas Cozza için harekete geçti. L'Equipe'in haberine göre Fransa'dan Nantes takımı da 25 yaşındaki sol beki bu sezon bir kez daha kiralamak istiyor. Alman ekibini bu konuda ikna etmek istiyor. Wolfsburg ise 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Cozza'yı satmak istediği için Beşiktaş'la görüşmeleri sıklaştırdı. İtalyan asıllı oyuncu vereceği karara göre gelecek sezon ya Beşiktaş forması giyecek ya da yeniden Nantes'a kiralık gidecek.

Cozza geçen sezon bir önceki sezon 500 bin Euro'ya Montpellier'den Wolfsburg'a transfer oldu... bir sezon sonda yine devre arasında Nantes'a gitti. 25 yaşındaki Cozza geçen sezon Nantes formasını 13 maçta giydi. Skora katkı yapmadı.

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