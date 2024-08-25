Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai İstanbul'a geldi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Augsburg forması giyen Felix Uduokhai ile anlaşma sağlamıştı.

26 yaşındaki stoper de, siyah beyazlı ekip ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

MALİYETİ BELLİ OLDU!

Beşiktaş, Uduokhai'nin transferi için Augsburg ile 4-5 milyon Euro bonservis + bonus karşılığında anlaşma sağladı. Augsburg, Uduokhai'yi Wolfsburg'dan 7 milyon Euro ödeyerek almıştı. Son 1.5 yılda piyasa değeri düşen oyuncunun Transfermark'taki piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

AUGSBURG'DA 124 MAÇA ÇIKTI!

Alman stoper Augsburg ile çıktığı 124 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.