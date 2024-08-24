TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Anthony Martial bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Anthony Martial'in ismi gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan forvet oyuncusu Anthony Martial'ı kadrosuna katmak istiyor. Monaco'dan 2015'te Manchster United'a imza atta 28 yaşındaki futbolcu, 9 sezon İngiliz ekibinin formasını giydi. Martial, Manchester United'da 317 maça çıkarken 90 gol ve 47 asist kaydetti. Fransız futbolcu Manchester United'da Avrupa Ligi, F.A. Cup, Community Shield ve İngiltere Lig Kupası (2) şampiyonlukları yaşadı. Kariyerine Lyon'un altyapısında başlayan Anthony Martial Sevilla'da da kısa süre forma giydi.
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