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Kartal’a sürpriz stoper

Beşiktaş defans hattında yaşadığı sorunlardan dolayı stoper takviyesi yapmak için mesai harcamaya devam ediyor. Kartal’ın hedefinde Aston Villa forması giyen Diego Carlos var.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Kartal’a sürpriz stoper

Beşiktaş, defans hattını güçlendirmek için Premier Lig ekibi Aston Villa'dan Brezilyalı Diego Carlos'u kadrosuna katmak için çalışmalar yürütüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş'ın Aston Villa forması giyen Diego Carlos'u takip ettiği öğrenildi. Haziran 2026'ya kadar Aston Villa ile sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki savunmacı, Premier Lig'de son iki yılda 41 resmi maça çıktı ve 1 gol 1 asistli katkı sağladı. Güncel değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Diego Carlos, 2022-23 sezonunda aşil tendonundan geçirdiği sakatlık ile uzun süre (213 gün) sahalardan uzak kalmıştı. Brezilya futbolunun önemli savunma oyuncularından biri olarak kabul edilen Carlos, sağ ayağını etkili şekilde kullanıyor.

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