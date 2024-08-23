Gedson resitali

Beşiktaş'ın deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaştığı maça Gedson Fernandes damga vurdu. Portekizli orta saha, 2 golle gecenin ön plana çıkan ismi oldu. 21. dakikada Gabriel Paulista'nın uzun pasında savunma arkasına hareketlenen Gedson, nefis kontrolünün ardından savunmayı ekarte ederek bitirici vuruşu yaptı. Perdeyi açan 25 yaşındaki yıldız, 51'de bir kez daha sahneye çıktı. Rafa Silva'nın muhteşem asistini geri çevirmeyerek durumu 3-1'e getirmeyi başardı.

QUARESMA'YA RAKİP OLDU

Gedson Fernandes Avrupa arenasında Beşiktaş formasıyla ilk golleriyle tanışmış oldu. Geçen sezon Konferans Ligi'nde 10 maçta forma giyen yıldız oyuncu, fileleri havalandırmayı başaramamıştı. Siyah-beyazlı ekip ile diğer kulvarlarda ise 74 maça çıkarken; 6 kez ağları sarsmıştı. Yıldız oyuncu ayrıca, Ricardo Quaresma'nın (Aralık 2011 vs Maccabi Tel Aviv) ardından Beşiktaş formasıyla deplasmanda Avrupa'da duble yapan ikinci Portekizli oldu.

RAFA DURMUYOR

Kara Kartal'daki kariyerine hızlı giren Rafa Silva'nın durmaya niyeti yok... Galatasaray, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında 3 gol, 1 asistle oynayan Portekizli oyuncu, Lugano'yu da boş geçmedi. Gedson'un golünde olağanüstü asistiyle skora katkı vermeyi başardı.

EV SAHİBİ BEŞİKTAŞ!

SİYAH-beyazlı taraftarlar, İsviçre'de oynanan mücadelede takımlarına inanılmaz bir destek verdi. 10 bin kapasiteli Arena Thun Stadı'nın büyük bölümünü dolduran Beşiktaşlı futbolseverler, Lugano'ya deplasman havası yaşattı.

MUSTAFA PARLIYOR

Giovanni van Bronckhorst'un güvendiği isimlerden Mustafa Hekimoğlu, 71. dakikada İmmobile'nin yerine oyuna girdi. 17 yaşındaki forvet, bu sezon 3. kez forma giymiş oldu. Mustafa, Süper Kupa'da Galatasaray'a 1 gol atmıştı.