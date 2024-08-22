TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha!
Beşiktaş yeni sezona Süper Kupa başarısı ve ligde alınan 2 galibiyet ile başlarken siyah-beyazlı taraftarlar keyiften adeta dört köşe olmuş durumda. Son olarak yaşanan o transfer gelişmesi, Beşiktaşlı taraftarların neşesine resmen neşe katacak. İşte detaylar...
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Hücum bölgesine bir transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme yıldız futbolcu Anthony Martial geldi.
aspor.com.tr editörlerinden Enes Arslan'ın, 90min.com'dan derlediği habere göre şuanda boşta olan Martial en iyi ve en ciddi seçenek olarak Beşiktaş'ı görüyor.
Söz konusu haberde 28 yaşındaki yıldız futbolcunun Suudi Arabistan takımlarından Al-Qadsiah ve Al Shabab'ın tekliflerini reddettiği aktarılırken, kariyerinde yeni bir sayfa açarak eski seviyesine gelmek istediği belirtildi.
Fransız yıldız futbolcu, Manchester United formasıyla 317 resmi maçta forma giydi.
Martial, bu maçlarda 90 gol kaydetti.
Sağ kanat, sol kanat ve santrfor mevkilerinde görev yapan Anthony Martial'in piyasa değeri 10 milyon euro.
Fransa Milli Takımı formasını da 30 kez giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu, bu maçlarda 2 gol kaydetti.
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