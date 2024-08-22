TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha!

Hücum bölgesine bir transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme yıldız futbolcu Anthony Martial geldi.

aspor.com.tr editörlerinden Enes Arslan'ın, 90min.com'dan derlediği habere göre şuanda boşta olan Martial en iyi ve en ciddi seçenek olarak Beşiktaş'ı görüyor.