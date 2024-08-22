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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha!

Beşiktaş yeni sezona Süper Kupa başarısı ve ligde alınan 2 galibiyet ile başlarken siyah-beyazlı taraftarlar keyiften adeta dört köşe olmuş durumda. Son olarak yaşanan o transfer gelişmesi, Beşiktaşlı taraftarların neşesine resmen neşe katacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 15:46
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha!

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta sonunda zirvede yer alan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha!

Süper Kupa'yı müzesine götürdükten sonra ligde de güzel sonuçlar siyah-beyazlılar, zirvede yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha!

Diğer yandan transfer çalışmalarını da yürüten Beşiktaş, hücum bölgesine takviye için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha!

Hücum bölgesine bir transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme yıldız futbolcu Anthony Martial geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha!

aspor.com.tr editörlerinden Enes Arslan'ın, 90min.com'dan derlediği habere göre şuanda boşta olan Martial en iyi ve en ciddi seçenek olarak Beşiktaş'ı görüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha!

Söz konusu haberde 28 yaşındaki yıldız futbolcunun Suudi Arabistan takımlarından Al-Qadsiah ve Al Shabab'ın tekliflerini reddettiği aktarılırken, kariyerinde yeni bir sayfa açarak eski seviyesine gelmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha!

Fransız yıldız futbolcu, Manchester United formasıyla 317 resmi maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha!

Martial, bu maçlarda 90 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha!

Sağ kanat, sol kanat ve santrfor mevkilerinde görev yapan Anthony Martial'in piyasa değeri 10 milyon euro.

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