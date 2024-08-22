BEŞİKTAŞ HABERİ: Jackson Muleka Al-Kholood'a transfer oldu!

Beşiktaş'ta Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Kholood ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili çalışmalar da sürerken, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a transferi resmiyet kazandı. Transfer görüşmelerinde bulunduğu için Lugano maçının kadrosuna dahil olmayan 24 yaşındaki golcü oyuncu, sabah saatlerinde Suudi Arabistan'a gitti. Muleka, yeni takımıyla resmi sözleşmeye imza atarken, siyah-beyazlı ekip transferi TFF'ye bildirdi.