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BEŞİKTAŞ HABERİ: Jackson Muleka Al-Kholood'a transfer oldu!

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşandı. Siyah-beyazlılar 24 yaşındaki Muleka'nın transferini TFF'ye bildirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 15:16 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 15:45
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Jackson Muleka Al-Kholood'a transfer oldu!

Beşiktaş'ta Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Kholood ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili çalışmalar da sürerken, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a transferi resmiyet kazandı. Transfer görüşmelerinde bulunduğu için Lugano maçının kadrosuna dahil olmayan 24 yaşındaki golcü oyuncu, sabah saatlerinde Suudi Arabistan'a gitti. Muleka, yeni takımıyla resmi sözleşmeye imza atarken, siyah-beyazlı ekip transferi TFF'ye bildirdi.

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