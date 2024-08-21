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Şakul’a yeni görevlendirme
Beşıktaş'ta Genel Sekreterlik görevine Kaan Şakul'un getirildiği duyuruldu. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Genel Sekreterlik görevine Sayın M. Kaan Şakul getirilmiştir. Kaan Şakul, Yönetim Kurulumuzun gerçekleştireceği ilk toplantıda yeni Sayman Üye belirlenene kadar Sayman Üyelik görevini de vekaleten sürdürecektir" denildi.
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