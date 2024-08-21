Haberler Beşiktaş

Şakul’a yeni görevlendirme

Beşıktaş'ta Genel Sekreterlik görevine Kaan Şakul'un getirildiği duyuruldu. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Genel Sekreterlik görevine Sayın M. Kaan Şakul getirilmiştir. Kaan Şakul, Yönetim Kurulumuzun gerçekleştireceği ilk toplantıda yeni Sayman Üye belirlenene kadar Sayman Üyelik görevini de vekaleten sürdürecektir" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şakul’a yeni görevlendirme
Beşıktaş'ta Genel Sekreterlik görevine Kaan Şakul'un getirildiği duyuruldu. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Genel Sekreterlik görevine Sayın M. Kaan Şakul getirilmiştir. Kaan Şakul, Yönetim Kurulumuzun gerçekleştireceği ilk toplantıda yeni Sayman Üye belirlenene kadar Sayman Üyelik görevini de vekaleten sürdürecektir" denildi.
G.Saray'dan taraftarı coşturacak hamle!
F.Bahçe'den Sterling harekatı! Tüm şartlar zorlanacak
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye son dakika golü! Sözleşmeyi imzaladı...
Fatih'teki başıboş sokak köpeği vahşetinin adli raporu ortaya çıktı! Ayhan Özçelik'in saldırıya bağlı bulguları kan dondurdu
G.Saray'dan Jakobs sürprizi!
F.Bahçe'ye Goretzka'da dev rakipler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eray Yazgan: Kanımız dondu Eray Yazgan: Kanımız dondu 01:30
Tamam ağabey gördüm! Tamam ağabey gördüm! 01:29
“Kramponun çivileri, hız...” “Kramponun çivileri, hız...” 01:28
Romulo’dan hücum faul Romulo’dan hücum faul 01:28
Sara en iyi 11’e seçildi Sara en iyi 11’e seçildi 01:27
Olayları yatıştırmak İçin sahaya girdik Olayları yatıştırmak İçin sahaya girdik 01:26
Daha Eski
Buruk: Profesyonelce değil Buruk: Profesyonelce değil 01:26
İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! 00:44
F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı! 00:34
Play-off turu oynanan 3 karşılaşmayla başladı Play-off turu oynanan 3 karşılaşmayla başladı 00:26
Eray Yazgan: VAR kayıtlarından sonra kanımız dondu! Eray Yazgan: VAR kayıtlarından sonra kanımız dondu! 00:20
Barış Alper oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı Barış Alper oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı 00:20