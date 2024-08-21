Camia huzurlu olsun

Beşıktaş Başkanı Hasan Arat, Nesine ile yapılan sponsorluk anlaşmasında açıklamalar yaptı. Başkan Hasan Arat, "Yeni yönetim olarak kazandığımız kupaların farkındayız. Bu kupalar, sponsorlarımızı da memnun eden şeyler. Camiamızı memnun ediyor. Gelecek için bize umut veriyor. Forma satışlarında çok büyük bir artış var. Bu hafta sonu yapılan forma satışları inanılmazdı. Beşiktaş, itidalli, sakin ama iyi yolda diyebiliriz" dedi. Transfer çalışmalarına vurgu yapan Arat, şunları söyledi: "Çok fazla kontratlı oyuncu var. Ağır şartlar var. Biz bunu büyük bir hassasiyetle, şikayet etmeden götürmeye çalışıyoruz. Amir'in Rize'ye gidişi ile Ndour'un gelişi arasındaki saat farkına bakın.

EKSİKLERİMİZİ BİLİYORUZ

Bırısı gittiği anda bizim anlaştığımız oyuncular genelde hazır oluyor. Beşiktaşlı çocuklar mutlu. Artık Rafa, Paulista, Immobile, Semih diyorlar. Bizim kendi yıldızlarımız var. Semih, Demir Ege, Mustafa var. Bugün altyapıdan en çok oyuncusu olan takım Beşiktaş'tır. Beşiktaş camiası olarak, ikinci başkanımız Hüseyin Yücel önderliğinde bu transfer toparlaması ve finali yakındır. Beşiktaş camiası huzurlu olsun. Eksiklerimizi biliyoruz. Çok iyi bir takımımızın olduğunun farkındayız. Hocamızın önderliğinde inşallah Beşiktaşlı çocukları sevindireceğiz. Öyle düşünüyoruz

POLEMİĞE GEREK YOK

Statta devam eden ses sistemiyle alakalı bilgiler veren Başkan Hasan Arat şu ifadeleri kullandı: "Ses perdesinin tüm teknik çalışmaları devam ediyor. Açılır kapanır bir sistem. Güvenlik konusunda ciddi bir çalışma yapıyoruz. Yangın güvenliği konusunda, havalandırma güvenliği konusunda bunları güvenliğe almadan adım atmayacağız. Kamuoyunda konuşuyorlar, bizimle konuşmayı tercih etseler daha iyi olur. Polemiğe gerek yok, burada özgürlük var, rahat olun."

SÖZ KONUSU DEĞİL

Kadro planlamasından bahseden Hasan Arat, "Transfer limiti ucu ucuna gidiyor. Birisi gitmeden, birisi gelemiyor. Zaman zaman bazı Türk oyuncularımızın adı geçiyor; Demir Ege ve Tayyip Talha gibi... Böyle bir şey söz konusu olamaz. Demir Ege, hocamızın önemli yıldızlarından biri ve çok memnun hocamız, bunu bizzat söyledi. Tayyip Talha, önemli bir sakatlıktan çıktı. Toparlanacaktır. Beşiktaş, 22 kişiyi yolladı şu ana kadar. Hala bitmedi. Bu zorluğu yaşıyoruz" diye konuştu.

6 AY ÇALIŞTIK

Cher Ndour transferini anlatan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Ndour'un transferi, önemli bir transfer ama biz bunun için 6 aydır çalışıyoruz. Sadece imzası yeni. Paris'teyken bütün çalışmaları tamamladık. Sadece Amir'in gidişini bekliyorduk ve Beşiktaş, PSG'ye bir bedel ödemedi" bilgisini verdi.

TECRÜBELİ BİR TAKIMIZ

Lugano maçına değinen Başkan Hasan Arat, "Biz Avrupa hedeflerinde de bu hafta ilk imtihanımıza çıkacağız. İki ayaklı bir eleme olacak. Sakin, tecrübeli bir takımımız var. Bu geçişleri yaşamış futbolcular ve teknik heyet var. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde başarıları olan bir camiayız. Beşiktaş'ın böyle bir DNA'sı var" yorumunu yaptı.

HACIOSMANOĞLU'NA ZİYARET

Beşıktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Genel Sekreteri M. Kaan Şakul, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da yer aldı. Hasan Arat, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi

MUSTAFA'YA GÜVENOYU

Başkan Hasan Arat, genç forvet Mustafa Hekimoğlu'na güvendiklerini belirtti, "Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor maçı sonrası 'Mustafa sahaya girdiğinde tribünlerdeki sesi duydun mu?' diye sordu. Gençlere çok güveniyor. O yüzden acil olarak forvet istemiyor" dedi.