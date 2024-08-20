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Vincenzo Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş antrenmanını takip edip, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la bir araya geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 16:12
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Vincenzo Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş antrenmanını takip edip, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Vincenzo Montella, antrenman öncesinde futbolcularla selamlaştı.

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, vatandaşı Vincenzo Montella'ya imzaladığı siyah-beyazlı formayı hediye etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Vincenzo Montella ile Türk futbolunun geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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