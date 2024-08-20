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TRANSFER HABERLERİ Beşiktaş'a Uruguaylı orta saha! Durumu araştırılıyor

Sezona hem yaptığı transferler hem de aldığı galibiyetlerle flaş bir giriş yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar için son olarak sürpriz bir orta saha transferi iddiası gündeme geldi. İşte o oyuncu ve detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 09:39
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TRANSFER HABERLERİ Beşiktaş'a Uruguaylı orta saha! Durumu araştırılıyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u ağırladı.

TRANSFER HABERLERİ Beşiktaş'a Uruguaylı orta saha! Durumu araştırılıyor

Maçın ilk dakikasında 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar; Immobile(2), Rafa Silva ve Muçi'nin golleriyle Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

TRANSFER HABERLERİ Beşiktaş'a Uruguaylı orta saha! Durumu araştırılıyor

Bu galibiyetle birlikte lige 2'de 2 yaparak başlayan Beşiktaş, 6 yıl sonra ilk kez bu başarısını tekrarlamış oldu.

TRANSFER HABERLERİ Beşiktaş'a Uruguaylı orta saha! Durumu araştırılıyor

Öte yandan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ Beşiktaş'a Uruguaylı orta saha! Durumu araştırılıyor

En son Paris Saint Germain'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip için sürpriz bir orta saha transferi iddiası daha gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ Beşiktaş'a Uruguaylı orta saha! Durumu araştırılıyor

İŞTE O OYUNCU!

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Beşiktaş, Lazio'nun Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ Beşiktaş'a Uruguaylı orta saha! Durumu araştırılıyor

Beşiktaş'ın Vecino'nun durumunu araştırdığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ Beşiktaş'a Uruguaylı orta saha! Durumu araştırılıyor

Piyasa değeri 2.5 milyon euro olan 32 yaşındaki oyuncunun Lazio ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ Beşiktaş'a Uruguaylı orta saha! Durumu araştırılıyor

2022 yılından bu yana Lazio forması giyen Vecino, İtalyan ekibiyle çıktığı 86 maçta 11 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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