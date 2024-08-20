TRANSFER HABERLERİ Beşiktaş'a Uruguaylı orta saha! Durumu araştırılıyor

Maçın ilk dakikasında 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar; Immobile(2), Rafa Silva ve Muçi'nin golleriyle Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

Bu galibiyetle birlikte lige 2'de 2 yaparak başlayan Beşiktaş, 6 yıl sonra ilk kez bu başarısını tekrarlamış oldu.