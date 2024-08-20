TRANSFER HABERLERİ Beşiktaş'a Uruguaylı orta saha! Durumu araştırılıyor
Sezona hem yaptığı transferler hem de aldığı galibiyetlerle flaş bir giriş yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar için son olarak sürpriz bir orta saha transferi iddiası gündeme geldi. İşte o oyuncu ve detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
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Öte yandan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
En son Paris Saint Germain'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip için sürpriz bir orta saha transferi iddiası daha gündeme geldi.
İŞTE O OYUNCU!
Alfredo Pedulla'nın haberine göre Beşiktaş, Lazio'nun Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino ile ilgileniyor.
Beşiktaş'ın Vecino'nun durumunu araştırdığı kaydedildi.
Piyasa değeri 2.5 milyon euro olan 32 yaşındaki oyuncunun Lazio ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
2022 yılından bu yana Lazio forması giyen Vecino, İtalyan ekibiyle çıktığı 86 maçta 11 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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