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Beşiktaş'ın Lugano maçı kafilesi açıklandı!

Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Lugano ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlılarda o isimler listeye dahil edilmedi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 12:38 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 12:52
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Beşiktaş'ın Lugano maçı kafilesi açıklandı!

Temsilcimiz Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Lugano ile oynayacağı maçların kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda o futbolcular listeye dahil edilmedi.

İŞTE AÇIKLANAN LİSTE:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Jonas Svensson, Paulista, Tayyip Talha, Omar Colley, Necip Uysal, Zaynutdinov, Masuaku, Emirhan Topçu, Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Muci, Al- Musrati, Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandez, Semih Kılıçsoy, Aboubakar, Immobile, Rafa Silva, Muleka

O İSİMLER YER ALMADI!

Beşiktaş'ta Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain listeye dahil edilmedi.

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