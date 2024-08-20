BEŞİKTAŞ HABERİ: Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Fransa'ya gidiyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti.

Bu galibiyetle birlikte lige 2'de 2 yaparak başlayan siyah-beyazlı ekip, 6 yıl sonra ilk kez bu başarısını tekrarlamış oldu.