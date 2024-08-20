BEŞİKTAŞ HABERİ: Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Fransa'ya gidiyor
Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu'na Fransa Ligue 1 ekiplerinden bir takım talip oldu. İşte o takım ve detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
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Immobile, Rafa Silva, Paulista, Cher Ndour gibi flaş transferler yapan siyah-beyazlılarda ayrılması beklenen oyuncular da mevcut.
Son olarak kaleci Ersin Destanoğlu için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
İŞTE O TAKIM
Foot Mercato'da yer alan habere göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor.
Fransız ekibinin, 23 yaşındaki kalecinin kiralama şartlarını araştırdığı belirtildi.
Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösterilen Destanoğlu'nun, Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen genç kaleci, siyah-beyazlı takımın A Takımı'nda 111 maçta kaleyi korurken 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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