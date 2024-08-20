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BEŞİKTAŞ HABERİ: Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Fransa'ya gidiyor

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu'na Fransa Ligue 1 ekiplerinden bir takım talip oldu. İşte o takım ve detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 12:39
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Fransa'ya gidiyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Fransa'ya gidiyor

Bu galibiyetle birlikte lige 2'de 2 yaparak başlayan siyah-beyazlı ekip, 6 yıl sonra ilk kez bu başarısını tekrarlamış oldu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Fransa'ya gidiyor

Öte yandan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Fransa'ya gidiyor

Immobile, Rafa Silva, Paulista, Cher Ndour gibi flaş transferler yapan siyah-beyazlılarda ayrılması beklenen oyuncular da mevcut.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Fransa'ya gidiyor

Son olarak kaleci Ersin Destanoğlu için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Fransa'ya gidiyor

İŞTE O TAKIM

Foot Mercato'da yer alan habere göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Fransa'ya gidiyor

Fransız ekibinin, 23 yaşındaki kalecinin kiralama şartlarını araştırdığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Fransa'ya gidiyor

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösterilen Destanoğlu'nun, Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Fransa'ya gidiyor

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen genç kaleci, siyah-beyazlı takımın A Takımı'nda 111 maçta kaleyi korurken 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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