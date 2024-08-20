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Angelo'da işlem tamam

Transferin flaş, Süper Lig’in lider takımı Beşiktaş’ın Chelsea’nin kanat oyuncusu Angelo ile anlaştığı ifade edildi. Sambacı hafta içinde İstanbul’a gelecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Angelo'da işlem tamam

Süper Kupa ile Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Siyah Beyazlılar kadroyu alternatifli hale getirmeye çalışıyor. Bunun için yoğun mesai harcayan yönetim, Teknik Direktör Van Bronckhorst'un talimatları doğrultusunda gerekli mevkilere transfer için kolları sıvadı. Chelsea'nin genç kanat oyuncusu Angelo Gabriel'i takibe alan Beşiktaş'ın İngiliz kulübü ile her konuda anlaşma sağladığı, oyuncunun bu hafta içerisinde İstanbul'a getirileceği bilgisine ulaşıldı. Angelo'nun Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık olarak forma giyeceği öğrenildi

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Oul Esporte'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Angelo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için Chelsea ile resmi görüşmelere başladı. Siyah beyazlı yönetim, genç oyuncunun gelişimini devam ettirebileceği bir ortam yaratmayı planlarken, Chelsea de Angelo'nun düzenli forma şansı bulabileceği bir kulüpte oynamasını istiyor.

HÜCUM HATTINDA DERİNLİK ARTACAK

Beşıktaş, geçtiğimiz sezon yaşadığı hücum hattındaki sorunları çözmek için bu transferi kritik bir adım olarak görüyor. Angelo Gabriel'in genç yaşına rağmen sahip olduğu potansiyel, Beşiktaş'ın geleceği için önemli bir yatırım olabilir. Siyah-beyazlıların, bu transferle birlikte hücum hattındaki derinliği artırarak, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediği belirtiliyor. 1.80 cm. boyundaki Brezilyalı oyuncu, iki kanatta da oynayabiliyor. Hırslı ve agresif yönüyle de tarafı mest edecek gibi.

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Geçtığımız sezon Strasbourg'da kiralık olarak forma giyen Angelo, Ligue 1'de 25 maçta görev aldı ve 4 asist yaparak takımına katkı sağladı. Özellikle hızı, top tekniği ve oyun görüşüyle dikkat çeken genç oyuncu, Fransız ekibinde geçirdiği süre boyunca kendini geliştirme fırsatı buldu

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