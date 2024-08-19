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Ciro resitali

Süper Lig’de gol krallığının en güçlü adaylarından biri olan Ciro İmmobile ilk kez seyircisiyle buluştuğu maçta adeta gol olup yağdı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Ciro resitali

Süper Lig'e Samsunspor deplasmanında merhaba diyen Beşiktaş, ligin ikinci haftasında sahasında Alex De Souza'nın takımı Antalyaspor'u ağırladı. İlk hafta suskun kalan İtalyan golcü, hünerlerini ve gollerini kendi seyircisine sakladı. Ciro İmmobile taraftarlarından aldığı destek ile maça çok iyi başladı. Antalya ilk dakikada öne geçmesine rağmen attığı gollerle Beşiktaş seyircisini ayağa kaldırdı.

İLK ŞUTU GOL OLDU

İlk isabetli şutu gol oldu. 13. dakikada attığı gol ile Beşiktaş beraberliği yakaladı. 10 dakika sonra İmmobile tekrar ortaya çıktı. Yine net bir vuruşla siyah beyazlıları galibiyete taşıyan topu Antalya filelerine gönderdi. Seri A gibi zor bir ligde rekor gol sayısı ile kral olan İmmobile Süper Lig'de seyircinin rüzgarını da arkasına alarak daha birçok gole imza atacağının sinyallerini verdi. İtalyan golcü 83. dakikada yerini Kartal'ın genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu'na yerini bıraktı.

ASİST KRALI SEMİH

Beşıktaş'ın 19 yaşındaki genç yıldızı performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. İmmobile'nin golünde asisti yapan milli futbolcu, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Genç futbolcu, 2024 yılında 10 kez gol atarken, 6 kez de asist yapmayı başardı. Semih Kılıçsoy, 67. dakikada yerini yeni transfer Ndour'a bıraktı.

RAFA SIlVA ŞOV

Beşıktaş'ın maestro şefi Tüpraş Stadı'nda taraftarlarına bir futbol resitali sunmaya devam ediyor. Rafa Silva, attığı mükemmel golün yanı sıra bir topu da çizgiden çevrildi. Talisca'yı unutturan performans sergileyen Portekizli yıldız 88. dakikada yerini ayrılması gündemde olan Ernest Muci'ye bıraktı.

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