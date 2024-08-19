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Bu Kartal bir başka!

Ciro İmmobile duble yaptı, Rafa, Dolmabahçe’de sezonu açtı, kapanışı Muçi yaptı. Beşiktaş, Antalyaspor’u 4-2 devirdi ve 4 sezon sonra ilk 2 maçını kazanarak lige başladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Bu Kartal bir başka!

Sezona Süper Kupa zaferiyle başlayan ve ardından ligin ilk haftasında da Samsunspor'u deviren Beşiktaş, dün de Antalyaspor'u yenmeyi başardı. Henüz 23'üncü saniyede Samudio'nun golüyle geriye düşmesine rağmen muhteşem bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, 13'te Ciro İmmobile'yle beraberliği yakaladı. İtalyan yıldız 23'te ise bu kez takımını öne geçti. 51'de Samudio, dengeyi getirse de 5 dakika sonra Rafa Silva sahneye çıktı.

Kartal'ın yeni maestrosu, Rashica'dan aldığı topu şık tamamladı ve Beşiktaş'ı yine öne geçirdi. Karşılaşma bu skorla bitecek derken Rafa'nın yerine 88'de oyuna giren Muçi, 90+5'te maçın skorunu tayin etti: 4-2. Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Beşiktaş, tam 4 sezon sonra Süper Lig'e 2'de 2'yle başladı. Siyah-beyazlılar ayrıca, Antalyaspor'u Tüpraş Stadı'nda tam 6 maç sonra yenmeyi başardı. Kara Kartal, taraftarına umut dağıttı.

2 maç 6 puan iyi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor galibiyetinin ardından mutluydu. Zor bir karşılaşmadan üç puanla ayrıldıklarının altını çizen Hollandalı çalıştırıcı, "Maça adete 1-0 geride başladık. Beklenmedik bir goldü bu ama oyundan düşmedik. Baskıyı kurup kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirdik. Sonuçta da önce beraberliği yakaladık sonra öne geçtik. Rafa ve Ciro'nun evimizdeki ilk maçta gol atmaları çok güzel. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi 90 dakika desteklediler. 2 maçta 6 puan. Çok iyi bir başlangıç yaptık ancak daha iyi olmalıyız. Yediğimiz iki golün analizini yapacağız. Yememeliydik ama futbolda bunlar var. Şimdi Avrupa maçımıza konsantre olacağız" dedi.

2 DEFA İPTAL EDİLDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Emirhan Topçu, dün iki kez ağları sarstı, ikisi de geçersiz sayıldı. 30'daki golü, faule, 65'teki sayısı ise ofsayt bayrağına takıldı. Emirhan'ın iki sevinci de yarıda kaldı.

RASHİCA'DAN BİR İLK

Milot Rashica, Süper Lig tarihinde bir ilki yaşadı. Tecrübeli futbolcu, 13'te İmmobile'nin attığı ilk golün pasını verdi. 56'da da Silva'ya asist yaptı. İlk kez Süper Lig'de bir maçta 2 asist yapmış oldu.

DOLMABAHÇE DOLDU TAŞTI

Geçen sezon iç sahadaki son maçını 18 Mayıs'ta Atakaş Hatayspor ile yapan Beşiktaş, 3 ay 2 gün sonra taraftarıyla bir araya geldi. Siyah-beyazlılar, tam 92 gün sonra Dolmabahçe'de taraftarının önünde sahaya çıkarken, tribünler de oyuncuları tek tek çağırıp büyük destek verdi. Taraftarlar 'şampiyon olacağız bu sene' diyerek bağırdı.

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