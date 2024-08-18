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Yılın takası

Süper Lig'de yaz transfer dönemini devam ederken hem Beşiktaş hem de Trabzonspor kadrolarına yeni isimleri katmaya devam ediyorlar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Yılın takası

Süper Lig'de yaz transfer dönemini devam ederken hem Beşiktaş hem de Trabzonspor kadrolarına yeni isimleri katmaya devam ediyorlar. Her iki kulüp şimdi de takas transferi gerçekleşmek üzere. Trabzonspor'a uzun Weghorst ya da Onuachu tarzında pivot santrfor, Beşiktaş'a ise gezgin İmmobile gibi İcardi gibi forvet lazım. Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar fazlalık. Trabzonspor'da Maxi Gomez fazlalık. İki takımın da birbirinin "fazlalıklarına" ihtiyacı olması menajerleri harekete geçirdi. iki kulübün arasında mekik dokuyan menajerler başkanlar Ertuğrul Doğan ile Hasan Arat ile sık sık görüşüyor. Maxi Gomez'in de Aboubakar'ın da yıllık maaşları birbirine yakın. Başkanlar bu maaş yükünden de kurtulmak istiyor. Yıldız oyuncular da ikna edilirse bu transfer gerçekleşebilir.

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