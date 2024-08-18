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Kartal'a yıldız savunmacı

Beşıktaş, savunma hattını güçlendirmek için Real Sociedad forması giyen İspanyol stoper Jon Pacheco’ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Kartal'a yıldız savunmacı

Beşıktaş, savunma hattını güçlendirmek için Real Sociedad forması giyen İspanyol stoper Jon Pacheco'ya teklif yapmaya hazırlanıyor. Kara Kartal savunma hattını güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın gündemine İspanya'dan bir yıldız girdi. Real Sociedad'ın genç oyuncusu Jon Pacheco'nun transferini bitirmek için siyah beyazlılar aceleci davranacak. Giovanni van Bronckhorst'un onayını alan Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde bu transfer için ilk resmi adımı atacak.

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon takımında çıktığı 31 maçta, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Değeri 15 milyon euro olan 1.84 boyundaki stoperin, Real Sociedad ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.84 boyundaki stoperin güncel piyasa değeriyse 15 milyon euro ile kariyerinin en tepe noktasında.

HAVADAN ETKİLİ

Pacheco, özellikle uzun boyuyla hava toplarında etkili bir savunmacı olarak biliniyor. La Liga'daki performansıyla dikkat çeken genç stoper, transfer döneminde birçok kulübün ilgisini çekmeyi başardı. Beşiktaş, bu transferi gerçekleştirerek Paulista'nın yanına sol ayaklı bir stoper sorunu da çözmüş olacak.

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