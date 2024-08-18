Forvete sürpriz aday

Beşıktaş, Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı Lugano maçları için UEFA'ya kadro bildirdi. Gelen ilk bilgilere göre kesin olmamak kaydıyla listede Amartey, Zaynudtinov ve Oxlade-Chamberlain, teknik direktör van Bronckhorst'un isteğiyle yer almadı. Hollandalı teknik adam kadroda düşünmemesine rağmen 25 kişilik listeye sürpriz şekilde Aboubakar'ı eklediği belirtildi. 21 Ağustos saat 21.30'a kadar kadroya 2 oyuncu çıkarılarak yerlerine 2 oyuncu eklenebilecek. 5 gün içinde 2 transfer gelirse Kamerunlu golcünün listeden elemine edilecek ilk isim olacağı konuşuluyor.