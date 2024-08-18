Beşiktaş - Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek lige 2'de 2 ile başlangıç yapmak istiyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE BEŞİKTŞ - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan, Gedson, Musrati, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Antalyaspor: Piric, Kelven, Emrecan, Veysel, Güray, Erdal, Soner, Streek, Erdoğan, Larsson, Samudio

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı TSİ 21.45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.