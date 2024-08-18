Haberler Beşiktaş

Beşiktaş - Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek lige 2'de 2 ile başlamak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 21:42
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş - Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek lige 2'de 2 ile başlangıç yapmak istiyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE BEŞİKTŞ - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan, Gedson, Musrati, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Antalyaspor: Piric, Kelven, Emrecan, Veysel, Güray, Erdal, Soner, Streek, Erdoğan, Larsson, Samudio

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı TSİ 21.45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

S Sport
Bronckhorst: Stadımız güzel ama...
DİĞER
Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın cenazesindeki izdihama tepki gösterdi! Şafak Sezer: Hayatımda böyle bir şey görmedim!
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda
İstanbul'da kazanan Başakşehir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çorum'da kazanan yok Çorum'da kazanan yok 21:29
Ankara'da maç berabere bitti Ankara'da maç berabere bitti 21:28
Jose Mourinho, Başakşehir'de tribünde Jose Mourinho, Başakşehir'de tribünde 21:13
Bronckhorst: Stadımız güzel ama... Bronckhorst: Stadımız güzel ama... 21:12
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın açıklamasına cevap Fenerbahçe'den Galatasaray'ın açıklamasına cevap 20:58
Dev maçta kazanan City! Dev maçta kazanan City! 20:28
Daha Eski
Crystal Palace'tan Zaha için olay açıklama! Crystal Palace'tan Zaha için olay açıklama! 19:45
Iğdır FK bol gollü kazandı Iğdır FK bol gollü kazandı 18:58
Beşiktaş'tan kupa paylaşımı Beşiktaş'tan kupa paylaşımı 18:55
Hatayspor'da maç hazırlığı Hatayspor'da maç hazırlığı 18:25
Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI 18:00
İstanbul'da kazanan Başakşehir İstanbul'da kazanan Başakşehir 17:47