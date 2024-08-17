TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü! İşte o yıldız

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı verecek iki takım Beşiktaş ve Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-kırmızılılar ise daha temkinli bir transfer dönemi geçirirken, tarihinin en pahalı transferini bu sezon yaptı.