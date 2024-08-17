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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü! İşte o yıldız

Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray, transfer çalışmalarına son hız devam ediyor. İki İstanbul devi son olarak aynı yıldıza talip oldu. O futbolcu için kıran kırana geçen rekabet başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 19:49
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü! İşte o yıldız

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı verecek iki takım Beşiktaş ve Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü! İşte o yıldız

Siyah-beyazlılar adından söz ettiren hamleler yaparken, ezeli rakibini Süper Kupa'da 5-0 yenerek ses getirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü! İşte o yıldız

Sarı-kırmızılılar ise daha temkinli bir transfer dönemi geçirirken, tarihinin en pahalı transferini bu sezon yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü! İşte o yıldız

İspanyol basını, iki kulüp için flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü! İşte o yıldız

ALEX MORENO KAPIŞMASI!

aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği haberde; Aston Villa forması giyen Alex Moreno'nun, Beşiktaş ve Galatasaray tarafından istendiği yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü! İşte o yıldız

4 TALİP DAHA!

1.5 yıl önce Real Betis'ten Aston Villa'ya 13.5 milyon Euro'ya transfer 31 yaşındaki sol beki, Nottingham Forest'ın da kiralamak istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü! İşte o yıldız

Ayrıca Nice, Villarreal ve Real Betis'in de İspanyol yıldızla ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü! İşte o yıldız

Moreno'nun mevcut kadroda Maatsen ve Digne'nin gerisinde 3. tercih olduğu için takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü! İşte o yıldız

Alex Moreno geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 3 gollük katkı sağladı ve 1.559 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü! İşte o yıldız

ALEX MORENO KİMDİR?

Alex Moreno, 8 Haziran 1993'te İspanya'nın Vilafranca del Penedes kentinde dünyaya geldi. Futbola Vilafranca altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü! İşte o yıldız

Sırasıyla Barcelona U19, Llagostera, Mallorca, Rayo Vallecano, Elche forması giydikten sonra 2019 yazında 9.7 milyon Euro'ya Real Betis'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü! İşte o yıldız

3.5 yıl burada top koşturan İspanyol sol bek, Ocak 2023'te 13.5 milyon Euro'ya Aston Villa'nın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü! İşte o yıldız

Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro...

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