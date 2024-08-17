TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü! İşte o yıldız
Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray, transfer çalışmalarına son hız devam ediyor. İki İstanbul devi son olarak aynı yıldıza talip oldu. O futbolcu için kıran kırana geçen rekabet başladı. İşte detaylar...
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İspanyol basını, iki kulüp için flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar...
ALEX MORENO KAPIŞMASI!
aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği haberde; Aston Villa forması giyen Alex Moreno'nun, Beşiktaş ve Galatasaray tarafından istendiği yazıldı.
4 TALİP DAHA!
1.5 yıl önce Real Betis'ten Aston Villa'ya 13.5 milyon Euro'ya transfer 31 yaşındaki sol beki, Nottingham Forest'ın da kiralamak istediği kaydedildi.
Ayrıca Nice, Villarreal ve Real Betis'in de İspanyol yıldızla ilgilendiği belirtildi.
Moreno'nun mevcut kadroda Maatsen ve Digne'nin gerisinde 3. tercih olduğu için takımdan ayrılabileceği ifade edildi.
Alex Moreno geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 3 gollük katkı sağladı ve 1.559 dakika sahada kaldı.
ALEX MORENO KİMDİR?
Alex Moreno, 8 Haziran 1993'te İspanya'nın Vilafranca del Penedes kentinde dünyaya geldi. Futbola Vilafranca altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona U19, Llagostera, Mallorca, Rayo Vallecano, Elche forması giydikten sonra 2019 yazında 9.7 milyon Euro'ya Real Betis'e transfer oldu.
3.5 yıl burada top koşturan İspanyol sol bek, Ocak 2023'te 13.5 milyon Euro'ya Aston Villa'nın yolunu tuttu.
Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro...
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