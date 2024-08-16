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Shaqiri bombası

Ciro İmmobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista gibi önemli isimleri transfer eden Beşiktaş, bir yıldız ismi daha gözüne kestirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Shaqiri bombası

Ciro İmmobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista gibi önemli isimleri transfer eden Beşiktaş, bir yıldız ismi daha gözüne kestirdi. Yıldız futbolcu Xherdan Shaqiri'nin Chicago Fire ile sözleşmesinin feshedildiği ve İsviçreli oyuncunun serbest kaldığı açıklandı. Fotomaç'ın haberine göre bu gelişmenin ardından Beşiktaş, Shaqiri'nin transferi için devreye girdi. 2022'de Olympique Lyon'dan Chicago Fire kadrosuna katılan Xherdan Shaqiri, kulübü ile çıktığı toplam 75 maçta 16 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

SKY DE'nin haberine göre; Beşiktaş, Panathinaikos, AEK ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüpler, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Xherdan Shaqiri'nin mali şartları hakkında bilgi aldı. Oyuncunun ayrıca Panathinaikos, AEK ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin de listesinde yer aldığı ifade edildi.

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