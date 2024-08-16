Transferın en gözde takımı Beşiktaş adeta Birleşmiş Milletler gibi. Dünyanın neredeyse her yönünden ve 4 kıtasından yabancı futbolcu mevcut. Kuzeyden, batıdan, doğudan ve güneyden isimler Beşiktaş'ta buluşurken, Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika kıtasından gelenler takımda bir olimpiyat havası oluşturuyor. Özellikle ana kara Afrika'nın kuzeyi, batısı ve ortasından kısacası her bölgesinden futbolcu olması farklı kültürleri de bir araya getiriyor.

AVRUPA AFRİKA HATTI

Beşıktaş'ın orta sahası ve hücum hattı Avrupa uyruklu futbolculardan meydana geliyor. Ciro İmmobile (İtalya), Cher Ndour (İtalya), Can Keleş (Avusturya), Milot Rashica (Kosova), Rafa Silva (Portekiz), Gedson Fernandes (Portekiz) Beşiktaş'ın gol bölgesindeki etkili yabancıları. Demokratik Kongolu Muleka ise forvetteki tek Afrikalı. Savunma ise Afrika, Asya ve Amerika kıtasından gelip Beşiktaş'ta buluşan isimlerden oluşuyor. Gabriel Paulista (Brezilya), Omar Colley (Gambiya), Bahtiyar Zaynutdinov (Kazakistan), Artur Masuaku (Demokratik Kongo), El Musrati (Libya), Jean Onana (Kamerun), Defansın tek Avrupalı ismi Norveçli sağ bek Jonas Svensson'dur.