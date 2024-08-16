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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda rakibi belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 08:48
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lugano ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu karşılaşmasında İsviçre'nin Lugano takımı, Sırbistan ekibi Partizan'ı uzatmalara giden karşılaşmada eleyerek play-off'ta Beşiktaş'ın rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda ilk maç 22 Ağustos'ta, rövanş maçı ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

İsviçre ekibi Lugano, geçen sezon Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer alırken; bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Fenebahçe ile karşı karşıya gelmişti.

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