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Seba anıldı

Beşiktaş’ın onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 10. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. TFF ve spor kulüpleri de Seba için anma mesajı paylaştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Seba anıldı

Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 10. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine Başkan Hasan Arat, yöneticiler Feyyaz Uçar, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Burak Aslan, Seba'nın ailesi ile siyah-beyazlı taraftarlar katıldı. Okunan duaların ardından siyah-beyazlı yöneticiler, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in de kabrine çiçek bırakıp dua etti. Başkan Arat yaptığı konuşmada, "Bugün her yaş grubundan katılım var. Gençlerin Süleyman ağabeyi anlaması, daha da derine inmeleri için Beşiktaş Kabataş Vakfı Okullarında Süleyman Seba eğitim bursu vermeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

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