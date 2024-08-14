BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan sürpriz hamle! İşte transferin önündeki engel

Trendyol Süper Lig'e Samsunspor deplasmanında aldığı galibiyetle iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

En son Fransız ekibi Paris Saint Germain'den 20 yaşındaki genç İtalyan orta saha Cher Ndour'u kiralayan siyah-beyazlı ekip, bir orta saha transferi daha yapmayı planlıyor.