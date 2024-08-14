BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan sürpriz hamle! İşte transferin önündeki engel
Trendyol Süper Lig'e Samsunspor deplasmanında aldığı galibiyetle iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, orta sahasını Danimarka'da buldu! Ancak transferin gerçekleşmesinin önünde bir engel var. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 15:54 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 16:24
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İŞTE O İSİM!
Bold'un haberine göre Beşiktaş, Kopenhag forması giyen 31 yaşındaki orta saha Lukas Lerager ile görüşüyor.
Ancak Süper Lig'deki 14 yabancı oyuncu kuralı bu transferin gerçekleşmesinin önünde engel olarak duruyor.
Beşiktaş'ın Lerager'i transfer edebilmek için bir yabancı oyuncu daha göndermesi gerekiyor.
Bu sorunu çözmek için Beşiktaş ve Kopenhag arasında bir takas olması da ihtimaller arasında.
DİĞER