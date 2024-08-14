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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan sürpriz hamle! İşte transferin önündeki engel

Trendyol Süper Lig'e Samsunspor deplasmanında aldığı galibiyetle iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, orta sahasını Danimarka'da buldu! Ancak transferin gerçekleşmesinin önünde bir engel var. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 15:54 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 16:24
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş orta sahasına Viking transferi! Ancak bir engel söz konusu

Trendyol Süper Lig'e Samsunspor deplasmanında aldığı galibiyetle iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş orta sahasına Viking transferi! Ancak bir engel söz konusu

En son Fransız ekibi Paris Saint Germain'den 20 yaşındaki genç İtalyan orta saha Cher Ndour'u kiralayan siyah-beyazlı ekip, bir orta saha transferi daha yapmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş orta sahasına Viking transferi! Ancak bir engel söz konusu

Bu plan doğrultusunda arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Danimarka'ya çevirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş orta sahasına Viking transferi! Ancak bir engel söz konusu

İŞTE O İSİM!

Bold'un haberine göre Beşiktaş, Kopenhag forması giyen 31 yaşındaki orta saha Lukas Lerager ile görüşüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş orta sahasına Viking transferi! Ancak bir engel söz konusu

Ancak Süper Lig'deki 14 yabancı oyuncu kuralı bu transferin gerçekleşmesinin önünde engel olarak duruyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş orta sahasına Viking transferi! Ancak bir engel söz konusu

Beşiktaş'ın Lerager'i transfer edebilmek için bir yabancı oyuncu daha göndermesi gerekiyor.

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