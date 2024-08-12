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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş’ın yeni transferi Cher Ndour'un İstanbul'a varış saati belli oldu!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı PSG'li oyuncu Ndour'un İstanbul'a varacağı saat belli oldu! İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 15:03 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 15:08
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş’ın yeni transferi Cher Ndour'un İstanbul'a varış saati belli oldu!

Cher Ndour'un Beşiktaş yolculuğu nasıl olacak?

Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile gibi önemli yıldızları kadrosuna kazandıran Beşiktaş, son olarak Fransız Lig 1 devi Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki genç orta sahası Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yetenekli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlayan yönetim, başarılı ismi bugün İstanbul'a getirecek. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan yıldız futbolcu, saha içinde iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor.

Genç futbolcu beğenilmesi halinde gelecek sezon bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a katılacak.

İstanbul'a varışı saat kaçta?

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, 20.55'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

Ndour'un Sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.

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