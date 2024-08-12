Kartal yüksekten uçtu!

Yeni sezona yeni teknik direktörü ve yeni yıldızlarıyla giren Beşiktaş, Süper Lig'e 'süper' başlangıç yaptı. Sezon öncesindeki Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0'lık skorla hezimete uğratan siyah-beyazlılar, ligin ilk maçında da Samsunspor'u 5 dakikada içinde bulduğu gollerle devirdi. Maça tutuk başlayan kara kartal, Samsunspor'un baskısını kırdıktan sonra oyunun kontrolünü elinde geçirdi, o dakikalarda da goller peş peşe geldi.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Önce Semih'in pasında savunma arkasına sarkan kartal'ın yeni beyni Rafa Silva, çok şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. Bu golden 5 dakika sonra ise bir başka yeni transfer Paulista sahneye çıktı. Korner organizasyonunda iyi konumlanan tecrübeli stoper, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıda Samsunspor'da Bola'nın şutu direkte patladı. Başka da net pozisyon olmadı. Beşiktaş, Süper Lig'e üç puanla 'merhaba' dedi.

2 ŞUTTA 2 GOL

Beşiktaş deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede ilk iki isabetli şutunda golleri buldu. Ev sahibi Samsunspor ilk yarım saatlik bölümde istekli ve atak oyunu ile dikkat çekti. Maçın ilk 31. ve 36. dakikalarında rakip kaleye attığı 2 şutla ağları sarsan siyah beyazlılar, kırmızı beyazlıların direncini kırdı, maçı da bu gollerle kazanmasını bildi. İlk yarıda topla oynama yüzdeleri Samsunspor % 53, Beşiktaş ise % 47'ydi.