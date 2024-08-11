Samsunspor - Beşiktaş Süper Lig maçı hangi kanalda? | Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? - Trendyol Süper Lig

Samsunspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 1. hafta müsabakasında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Beşiktaş maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

Samsunspor:

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Colley, Paulista, Svensson, Gedson, Al Musrati, Semih, Rafa, Rashica, Immobile