Haberler Beşiktaş

Samsunspor - Beşiktaş Süper Lig maçı hangi kanalda? | Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? - Trendyol Süper Lig

Samsunspor ile Beşiktaş Trendyol Süper Lig ilk hafta maçlarında karşı karşıya gelecek. İki takımın taraftarları heyecanla maçı beklerken bir yandan da detayları araştırıyor. 3 puan ile sahadan ayrılmak isteyen takımlar kıyasıya mücadele edecek. Peki, Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor - Beşiktaş Süper Lig maçı hangi kanalda? Merak edilenleri sizler için derledik.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 20:40 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 20:41
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor - Beşiktaş Süper Lig maçı hangi kanalda? | Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? - Trendyol Süper Lig

Samsunspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 1. hafta müsabakasında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Beşiktaş maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

Samsunspor:

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Colley, Paulista, Svensson, Gedson, Al Musrati, Semih, Rafa, Rashica, Immobile

Sivasspor - Trabzonspor | CANLI
F.Bahçe transferde büyük oynuyor!
DİĞER
42'lik Tuba Büyüküstün tatilde ruhunu arındırıyor! İspanya sahillerinde böyle keyif yaptı
Tuzla’daki bir şantiyede çökme meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti | Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı
F.Bahçe'de Fred sevinci!
Yusuf Yazıcı adım adım G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Teksüt Bandırmaspor 10 kişiyle 3 puanı aldı! Teksüt Bandırmaspor 10 kişiyle 3 puanı aldı! 19:15
Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE 18:47
Milliler 12. bitirdi Milliler 12. bitirdi 18:45
Avcı: Bu tür değişiklikler olacak! Avcı: Bu tür değişiklikler olacak! 18:40
Toprak Razgatlıoğlu'ndan şampiyona rekoru! Toprak Razgatlıoğlu'ndan şampiyona rekoru! 17:49
Sivasspor - Trabzonspor | CANLI Sivasspor - Trabzonspor | CANLI 17:30
Daha Eski
Sivasspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! Sivasspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:18
Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 16:41
Samsunspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Samsunspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? 16:35
Chiesa'nın menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması! Chiesa'nın menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması! 16:29
F.Bahçe'de Lille mesaisi başladı! F.Bahçe'de Lille mesaisi başladı! 14:32
Başakşehir - Iberia Tiflis maçının hakemi açıklandı! Başakşehir - Iberia Tiflis maçının hakemi açıklandı! 14:30