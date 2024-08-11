Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı.
Sezonun ilk hafta maçında Beşiktaş, Samsunspor'a konuk oluyor.
Siyah-beyazlılarda tek hedef sezona galibiyetle başlamak. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:
Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Satka, Zeki, Bennasser, Ntcham, Kingsley, Holse, Muja, Marius
Beşiktaş: Mert, Masuaku, Colley, Paulista, Svensson, Gedson, Al Musrati, Semih, Rafa, Rashica, Immobile
SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Beşiktaş maçı TSİ 21.45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.