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Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. Sezonun ilk hafta maçında Beşiktaş, Samsunspor'a konuk oluyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 22:10
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Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı.

Sezonun ilk hafta maçında Beşiktaş, Samsunspor'a konuk oluyor.

Siyah-beyazlılarda tek hedef sezona galibiyetle başlamak. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Satka, Zeki, Bennasser, Ntcham, Kingsley, Holse, Muja, Marius

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Colley, Paulista, Svensson, Gedson, Al Musrati, Semih, Rafa, Rashica, Immobile

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Beşiktaş maçı TSİ 21.45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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