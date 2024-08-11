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Ndour Kartal oldu

Beşiktaş, PSG’nin 20 yaşındaki orta sahası Cher Ndour ile anlaştı. Romano, İtalyan oyuncunun yarın İstanbul’a geleceğini duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Ndour Kartal oldu

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer konusunda hareketlilik yeniden başladı. Amir Hadziahmetovic'in Çaykur Rizespor ile kiralık olarak anlaşmasının ardından orta sahaya takviye geldi. Siyah-beyazlılar, PSG'nin genç orta sahası Cher Ndour ile anlaştı. Ünlü transfer sihirbazı Fabrizo Romano İtalyan futbolcunun yarın İstanbul'a geleceğinin müjdesini verdi.

KARTAL'IN 6. BOMBASI

CHer Ndour'un transfer sürecinin tamamlanması sonrası Beşiktaş'ın Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş ve Emirhan Topçu'nun ardından 6. transferi olacak. Geçen sezonun ikinci yarısını geçirdiği Braga'da 11 maça çıkan genç yıldız 1 gol kaydetti. 1.90'lık oyuncu hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor. 4 milyon euro piyasa değeri bulunan Ndour'un PSG ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

BİREBİRDE ETKİLİ

Ndouur, yetenek çantası, sürekli gelişen atletik-performans seviyesi ve potansiyel tavan olarak global futboldaki en yetenekli merkez oyuncularından bir tanesi. İki ayağıyla pas kalitesi/top sürme/şut atabilme yetenek setine sahip Ndour'un bire birlerdeki fiziksel üstünlüğü de dikkat çeken diğer bir önemli artısı.

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