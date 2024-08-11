Haberler Beşiktaş

Giovanni van Bronckhorst: Kupanın keyfini çıkardık ama...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda Beşiktaş açılışı Samsunspor deplasmanında yapıyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda van Bronckhorst dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 21:33 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 21:38
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Giovanni van Bronckhorst: Kupanın keyfini çıkardık ama...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda Beşiktaş açılışı Samsunspor deplasmanında yapıyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda van Bronckhorst dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BRONCKHORST'UN SÖZLERİ:

Geçen haftaki sonuç çok memnun etti hepimizi. Kupa kaldırmak çok önemliydi. Keyfini çıkardık ama salı gününden itibaren bu maça odaklandık. Lige de iyi başlamak istiyoruz. Bugün aynı performansı göstermeye odaklanıp evimize 3 puanla dönmek istiyoruz.

İlk maç deplasmandayız ama sonuçta 18 iç saha 18 deplasman oynayacağız. Bugün de deplasmandayız.

F.Bahçe transferde büyük oynuyor!
Beşiktaş'ın maçında gole ofsayt engeli! İşte o pozisyon
DİĞER
Şimdi tahta sandalyeler ile geçimini sağlıyor...Hababam Sınıfı'nın romantik kıvırcığı Talip Güran’ı son hali ile tanımak imkansız!
AK Parti MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...
Avcı: Trabzonspor asla vazgeçmez!
Sivas'ta kazanan çıkmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bronckhorst: Kupanın keyfini çıkardık ama... Bronckhorst: Kupanın keyfini çıkardık ama... 21:32
Iğdır FK deplasmanda kazandı! Iğdır FK deplasmanda kazandı! 21:29
İstanbul'da kazanan çıkmadı! İstanbul'da kazanan çıkmadı! 21:13
Teksüt Bandırmaspor 10 kişiyle 3 puanı aldı! Teksüt Bandırmaspor 10 kişiyle 3 puanı aldı! 19:15
Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE 18:47
Milliler 12. bitirdi Milliler 12. bitirdi 18:45
Daha Eski
Avcı: Bu tür değişiklikler olacak! Avcı: Bu tür değişiklikler olacak! 18:40
Samsunspor - Beşiktaş | CANLI Samsunspor - Beşiktaş | CANLI 18:27
Samsunspor - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu! Samsunspor - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu! 18:06
Toprak Razgatlıoğlu'ndan şampiyona rekoru! Toprak Razgatlıoğlu'ndan şampiyona rekoru! 17:49
Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivas'ta kazanan çıkmadı! 17:30
Sivasspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! Sivasspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:18