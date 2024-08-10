TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis ücreti
Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen Cengiz Ünder, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Türkiye'den kalmak isteyen yıldız isim için Beşiktaş iddiaları basına yansımıştı. Siyah beyazlıların, milli futbolcunun transferinde son aşamaya geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri (BJK FB spor haberi)
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İşte detaylar...
Kadrosunu güçlendirmek için kanat bölgesine futbolcu arayan Beşiktaş, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.
Fenerbahçe'yle kesin olarak yollarını ayıracak Cengiz Ünder, Beşiktaş'a gidiyor.
Fenerbahçe, milli futbolcu için 10 milyon bonservis talep ediyordu.
Sarı lacivertliler, bonservis beklentisini aşağıya çekmeye de hazır.
Siyah beyazlılar Cengiz Ünder için yönetim kurulu olarak toplantı yapacak.
Çıkacak karar sonrası Cengiz'in siyah beyazlılara imza atması bekleniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Cengiz Ünder, 18 maçta ilk 11 oynadı.
9 gol atmayı başaran milli futbolcu 2 de asist yaptı.
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