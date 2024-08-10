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TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis ücreti

Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen Cengiz Ünder, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Türkiye'den kalmak isteyen yıldız isim için Beşiktaş iddiaları basına yansımıştı. Siyah beyazlıların, milli futbolcunun transferinde son aşamaya geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri (BJK FB spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 14:09
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TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis ücreti

Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder, sarı lacivertlilerden ayrılamaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis ücreti

Türkiye'den ayrılmak istemeyen milli futbolcu bir diğer Süper Lig devi Beşiktaş'a menajeri aracılığıyla mesaj yollamıştı.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis ücreti

Akşam'da yer alan habere göre, başarılı oyuncusunun siyah beyazlı formayı giymek istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis ücreti

İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis ücreti

Kadrosunu güçlendirmek için kanat bölgesine futbolcu arayan Beşiktaş, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis ücreti

Fenerbahçe'yle kesin olarak yollarını ayıracak Cengiz Ünder, Beşiktaş'a gidiyor.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis ücreti

Fenerbahçe, milli futbolcu için 10 milyon bonservis talep ediyordu.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis ücreti

Sarı lacivertliler, bonservis beklentisini aşağıya çekmeye de hazır.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis ücreti

Siyah beyazlılar Cengiz Ünder için yönetim kurulu olarak toplantı yapacak.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis ücreti

Çıkacak karar sonrası Cengiz'in siyah beyazlılara imza atması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis ücreti

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Cengiz Ünder, 18 maçta ilk 11 oynadı.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis ücreti

9 gol atmayı başaran milli futbolcu 2 de asist yaptı.

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