Tisserand ve Vitinho önerisi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme yeni bir isimler geldi. Suudi Al-Ettifaq kulübü Marcel Tisserand ve Vitinho'yu Beşiktaş'a önerdi. Gelen bilgilere göre Al-Ettifaq kulübü hem Tisserand'ı hem de Vitinho'yu, Beşiktaş'a önerdi... Suudi Arabistan ekibi sözleşmeleri sezon sonunda biten iki oyuncuyu herhangi bir bedel istemeden bonservisleriyle göndermeyi teklif etti. Siyah beyazlı yöneticiler, değerlendirmek için zaman istedikleri bilgisi verildi. Fenerbahçe'nin eski stoperinin Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi.

GERARD İKİSİNİ DE İSTEMİYOR

ABHA takımındaki kiralık sözleşmesi biten Tisserand ile Al- Shabab'dan kiralık dönen Vitinho'ya Steven Gerard'ın takımda yerleri olmadığını söylediği, Ed Dammam merkezli kulübün yöneticilerinin de iki oyuncu için bazı görüşmeler yaptıkları iddia edildi.