Beşiktaş, Samsun’a vardı!

Beşiktaş, yarın Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Samsunspor müsabakası için özel uçakla Samsun'a indi.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla Samsun'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Samsun'a uçan Beşiktaş kafilesi, Çarşamba Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisi ile karşılandı. Futbolcuları çiçek ile karşılayan taraftarlar, tezahüratlarla da sevgi gösterilerinde bulundu.

Samsunspor ile Beşiktaş ligin ilk haftasında yarın saat 21.45'de 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.