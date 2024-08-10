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Amir'in yeni rotası Rizespor

Beşiktaş ve Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic'in kiralık transferi için anlaşma sağladı. Bosna Hersekli oyuncu, siyah beyazlılarda forma şansı bulamayacağı için Rizespor'a gitmeyi kabul etti. 27 yaşındaki orta saha, birkaç gün içinde resmi imzayı atmak için Rize'ye gidecek. 3.2 milyon Euro'ya Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Amir, 42 maça çıktı ve 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Amir'in yeni rotası Rizespor
Beşiktaş ve Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic'in kiralık transferi için anlaşma sağladı. Bosna Hersekli oyuncu, siyah beyazlılarda forma şansı bulamayacağı için Rizespor'a gitmeyi kabul etti. 27 yaşındaki orta saha, birkaç gün içinde resmi imzayı atmak için Rize'ye gidecek. 3.2 milyon Euro'ya Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Amir, 42 maça çıktı ve 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
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