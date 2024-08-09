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TRANSFER HABERİ: Beşiktaşlı Kartal Kayra Yılmaz Kayserispor ile anlaştı!

Süper Lig takımlarından Kayserispor, geçen sezon kadrosunda bulunan Beşiktaşlı Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 08:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaşlı Kartal Kayra Yılmaz Kayserispor ile anlaştı!

Kayserispor, geçen sezon kadrosunda bulunan Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşma sağladı. Transfer yasağından dolayı sıkıntılı günler geçiren Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz ile yola devam edilip, edilmeyeceği belli oldu. Kayserispor Teknik Direktörün Burak Yılmaz'ın yeni sezonda kadroda yeniden görmek istediği Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardı. Kartal Kayra, bugün saat 21.30'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelecek ve yarın takıma katılarak çalışmalara başlayacak. Kartal Kayra Yılmaz geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile 29 maçta forma giydi.

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