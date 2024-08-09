Haberler Beşiktaş

Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a! Günün transfer bombası

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Takım kadrosuna en az 2-3 takviye daha yapmayı planlayan Kartal'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların, eski Fenerbahçeli yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte o isim... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 16:28
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a! Günün transfer bombası

Süper Kupa'da Galatasaray'ı farklı geçerek sezona moralli giren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da devam ediyor.

Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a! Günün transfer bombası

Savunma hattına takviye yapmayı planlayan siyah beyazlılarda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a! Günün transfer bombası

Kartal'ın, eski Fenerbahçeli yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a! Günün transfer bombası

SZALAI BOMBASI!

Attila Szalai, Fenerbahçe'de geçen 1.5 yıllık başarılı sezonun ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a! Günün transfer bombası

2023 yaz transfer döneminde sarı lacivertlilere 12 milyon euro kazandırarak Alman ekibi Hoffenheim'ın yolunu tutan 26 yaşındaki savunmacı, Bundesliga'ya ısınamadı.

Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a! Günün transfer bombası

Kulübüyle ipleri kopma noktasına gelen Attila Szalai, eski formuna ulaşmak için bir kez daha rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a! Günün transfer bombası

ATTILA SZALAI BEŞİKTAŞ YOLUNDA

Akşam'da yer alan habere göre, sol stoper pozisyonu için arayışta olan Beşiktaş, Attila Szalai'yi gündemine aldı.

Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a! Günün transfer bombası

Omar Colley'e teklif gelmesi halinde yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlılar savunmada oluşan boşluğu Macar savunmacıyla doldurmayı hedefliyor.

Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a! Günün transfer bombası

Beşiktaş'ın piyasa değeri 4 milyon Euro'ya kadar düşen Attila Szalai'yi satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği öğrenildi.

Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a! Günün transfer bombası

Kariyerinin en formda dönemlerini Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla geçiren Szalai'nin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı biliniyor.

Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a! Günün transfer bombası

TRABZONSPOR DA DEVREDE

Öte yandan Attila Szalai ile ilgilenen bir diğer kulüp ise Trabzonspor oldu.

Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a! Günün transfer bombası

Bordo mavili ekip, başarılı stoper ile görüşmüş ancak mali şartlarda anlaşamadığı için transfer durma noktasına gelmişti.

Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a! Günün transfer bombası

Buna karşın Trabzonspor'un Szalai için yeni bir hamle yapması bekleniyor.

Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a! Günün transfer bombası

GEÇEN SEZON 8 MAÇTA OYNADI

Geçtiğimiz sezona Hoffenheim'da başlayan ve devre arasında Freiburg'a kiralanan Attila Szalai, iki kulüpte toplam 8 maçta 435 dakika süre aldı.

Kerem cephesinden Moskova açıklaması!
REKLAM
DİĞER
Polatlar dosyasında son dakika! Dilan Polat’ın ev hapsi talebi reddedilmişti! Mahkemeden yeni karar!
Başkan Erdoğan hizmete alacak! Çukurova Uluslararası Havalimanı yarın açılıyor: 4 şehir yıllık 8 milyon yolcu
G.Saray bu transferle bombayı patlatıyor!
Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor Sportif, Kartal arazisini devraldı Trabzonspor Sportif, Kartal arazisini devraldı 16:13
Kerem cephesinden Moskova açıklaması! Kerem cephesinden Moskova açıklaması! 16:01
Beşiktaş'ta Samsun hazırlıkları! Beşiktaş'ta Samsun hazırlıkları! 15:30
Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı... Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı... 15:25
Fırtına'ya süper 10 numara! Transfer... Fırtına'ya süper 10 numara! Transfer... 15:22
Hull City - Bristol City maçı saat kaçta? Hull City - Bristol City maçı saat kaçta? 14:58
Daha Eski
'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı 'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı 14:36
PSG'ye yeni stoper PSG'ye yeni stoper 14:25
Fırtına'da Sivas mesaisi! Fırtına'da Sivas mesaisi! 14:08
F.Bahçe Adana Demir'e hazır! F.Bahçe Adana Demir'e hazır! 14:07
Galatasaray - Hatayspor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Hatayspor maçı hangi kanalda? 13:43
Başakşehir'den Berat Özdemir bombası! Başakşehir'den Berat Özdemir bombası! 13:17