Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a! Günün transfer bombası
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Takım kadrosuna en az 2-3 takviye daha yapmayı planlayan Kartal'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların, eski Fenerbahçeli yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte o isim... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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SZALAI BOMBASI!
Attila Szalai, Fenerbahçe'de geçen 1.5 yıllık başarılı sezonun ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.
2023 yaz transfer döneminde sarı lacivertlilere 12 milyon euro kazandırarak Alman ekibi Hoffenheim'ın yolunu tutan 26 yaşındaki savunmacı, Bundesliga'ya ısınamadı.
Kulübüyle ipleri kopma noktasına gelen Attila Szalai, eski formuna ulaşmak için bir kez daha rotayı Türkiye'ye çevirdi.
ATTILA SZALAI BEŞİKTAŞ YOLUNDA
Akşam'da yer alan habere göre, sol stoper pozisyonu için arayışta olan Beşiktaş, Attila Szalai'yi gündemine aldı.
Omar Colley'e teklif gelmesi halinde yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlılar savunmada oluşan boşluğu Macar savunmacıyla doldurmayı hedefliyor.
Beşiktaş'ın piyasa değeri 4 milyon Euro'ya kadar düşen Attila Szalai'yi satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği öğrenildi.
Kariyerinin en formda dönemlerini Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla geçiren Szalai'nin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı biliniyor.
TRABZONSPOR DA DEVREDE
Öte yandan Attila Szalai ile ilgilenen bir diğer kulüp ise Trabzonspor oldu.
Bordo mavili ekip, başarılı stoper ile görüşmüş ancak mali şartlarda anlaşamadığı için transfer durma noktasına gelmişti.
Buna karşın Trabzonspor'un Szalai için yeni bir hamle yapması bekleniyor.
GEÇEN SEZON 8 MAÇTA OYNADI
Geçtiğimiz sezona Hoffenheim'da başlayan ve devre arasında Freiburg'a kiralanan Attila Szalai, iki kulüpte toplam 8 maçta 435 dakika süre aldı.
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