Yasin Özcan'da sıcak saatler

Beşiktaş, geçen sezon sonunda transfer gündemine aldığı Kasımpaşa'nın genç stoperi Yasin Özcan için yeniden devreye girdi. Kartal, 18 yaşındaki Yasin Özcan için Kasımpaşa'ya takas artı para içeren bir teklif sunup beklemeye çekildi. Kasımpaşalı yöneticilerin teknik direktör Sami Uğurlu ile konuştuktan sonra Beşiktaş'a cevap verecekleri ifade edildi. İki sezondur Süper Lig'de forma giyen Yasin Özcan, Süper Lig'de 56 karşılaşmada oynayan Kasımpaşalı futbolcu 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Haziran ayında İngiliz basınında yer alan haberlerde, Premier Lig devi Liverpool'un uzun bir süredir izlediği Yasin Özcan'ın transferi için Kasımpaşa kulübü ile görüşme yaptığı aktarılmıştı. Kasımpaşa ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.85 boyundaki sol ayaklı genç stoper, sol bek ve orta sahanın solunda da forma giyebiliyor.