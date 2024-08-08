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Beşiktaş'a Chelsea forması giyen iki Portekizli oyuncu önerisi

Beşiktaş'ta sol bek, kanat forvet ve ön libero için oyuncu arayışları devam ederken Chelsea, iki Portekizli ismi siyah beyazlılar için önerdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 11:57
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Beşiktaş'a Chelsea forması giyen iki Portekizli oyuncu önerisi

Beşiktaş'ta sol bek, kanat forvet ve ön libero için yoğun mesai devam ediyor. Siyah beyazlıların önceliği, her iki kanatta da oynayabilen bir isim.

Sabah'ta yer alan habere göre yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, İspanya'da gerçekleştirilen ve çok sayıda kulübün temsilcisinin katıldığı etkinlikte temaslarda bulundu.

Chelsea'nin kiralık oyuncu departmanının başında yer alan Carlo Cudicini ile bir araya gelen Friedel, aradıkları oyuncu profillerini aktarırken Cudicini, kiralık gönderme planlarının olduğu iki oyuncu sundu. Bu isimlerden biri Diego Moreira, diğeri ise Renato Veiga.

Moreira'yı geçen sezon Benfica'dan transfer eden ve ligin ikinci yarısı da Lyon'a kiralayan Chelsea, 20 yaşındaki kanat oyuncusunu gündeme getirdi. Ayrıca Beşiktaş'ın aradığı orta saha profiline uygun olarak da Basel'den transfer ettikleri 21 yaşındaki Veiga'yı sundu.

Friedel, temasları yönetime aktaracak, ardından girişim yapılacak oyuncular belli olacak.

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