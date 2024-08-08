Berkay'ın peşinde

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, yerli oyuncu havuzunu genişletmek istiyor. Yönetim, genç ve yerli futbolcu transferleriyle van Bronckhorst 'un elini rahatlatmayı planlıyor. Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden biri Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz. Geçtiğimiz sezon da 19 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen siyah-beyazlılar, transferi tamamlamayı hedefliyor. Yönetim, uygun bir bonservisle Berkay'ı takıma katmak istiyor. Oyuncu tarafının da bu transfer için oldukça istekli olduğu öğrenildi. Oyuncuyla ilgili sıcak gelişmelerin kısa süre içinde gerçekleşeceği ifade edildi.