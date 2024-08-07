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Yasin'e izin çıktı

Masuaku'yla forma rekabetine girecek bir isim arayan Beşiktaş, daha önce nabız yokladığı Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki savunmacısı Yasin Özcan için kollarını sıvadı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Yasin Özcan transferine onay verdi. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'ya takas + para teklif edecek. Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Özcan, Kasımpaşa formasıyla 40 maça çıktı ve takımına 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Genç futbolcu, sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabiliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Yasin'e izin çıktı
Masuaku'yla forma rekabetine girecek bir isim arayan Beşiktaş, daha önce nabız yokladığı Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki savunmacısı Yasin Özcan için kollarını sıvadı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Yasin Özcan transferine onay verdi. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'ya takas + para teklif edecek. Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Özcan, Kasımpaşa formasıyla 40 maça çıktı ve takımına 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Genç futbolcu, sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabiliyor.
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