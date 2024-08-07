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Emrecan Antalya'da
Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Antalyaspor'a kiralık olarak gönderdi. Beşiktaş'ın 2022 yazında İstanbulspor'dan 2 milyon Euro'ya transfer ettiği ve devre arasında yine Antalya ekibine kiralık olarak gönderdiği 23 yaşındaki stoper, siyah-beyazlılarda oynadığı 7 maçta 292 dakika süre alabildi.
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