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Paulista-Rafa-Ciro A.Ş.

Süper Kupa finaline Beşiktaş’ın yeni transferleri damga vurdu. Savunmada Paulista, orta sahada Rafa Silva ve forvette Ciro İmmobile ilk derbide yeteneklerini sergilediler. Yapılan hataların faturasını ağır ödettiler.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Paulista-Rafa-Ciro A.Ş.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan Süper Kupa finalinin analizine baktığımızda yeni transferlerin kısa sürede uyumunu ve takıma müthiş bir hava getirdiklerini görüyoruz. Beşiktaş, transfer sürecini ve hazırlık devresini en iyi kullanan takımların başında gelmiştir. Agresif stoper diye belirttiğimiz Gabriel Paulista ilk toplara daima müdahale etti. Eğer bir takımda Rafa Silva ve İmmobile gibi yıldızlar var ise savunma olarak hata yapma lüksünüz yok demektir. Hata yaparsanız bu iki fırsatçı faturayı gol olarak keser. Nitekim de öyle oldu. Van Bronchorst'un sisteminde ve teknik adam dokunuşlarıyla eski futbollarına dönüş yaptılar. Rafa Silva ve İmmobile ile Fernandes geçiş oyunlarında müthiş 2'ye 1'ler yaptı. Defansın arkasına sarkarak savunmanın yapısını bozdu ve hataya zorladı. Rashica sağ kanattan yaptığı hızlı bindirmelerle ve ortalarıyla etkili olmaya çalıştı. Fernandes ve Rashica sahanın her yerinde takıma büyük destek verdi. Masuaku'nun soldan Rafa Silva'nın da sağ taraftan yaptığı duran top ortalarında iki stoper de rakip ceza sahasında etkili kafa vuruşları yapabiliyor.

Hollandalı çalıştırıcı kariyeri boyunca kupa maçlarına ayrı bir önem vermiştir. 4-3-3 sistemini tercih eden GİO bu sistemi Beşiktaş'ta daha ofansif oynatıyor. Mustafa gibi gençlere şans vermesi hocanın en önemli özeliği.

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