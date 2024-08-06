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Cengiz sürprizi

F.Bahçe yönetimi, Cengiz Ünder’e “Kulüp bul” dedi. İstanbul’da kalmak isteyen yıldız oyuncunun menajeri Kartal’ın kapısını çaldı. Son kararı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Cengiz sürprizi

Sağ kanata transfer yapmak isteyen ve bu yüzden temaslarda bulunan Beşiktaş'a sürpriz bir haber geldi. Fenerbahçe'de o mevkide birçok oyuncu olduğu için kendisine kulüp bulması söylenen Cengiz Ünder Türkiye'de kalmak istiyor. Bu durum Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'e iletildi. Eğer gerekli görüşmeler yapılır sonuç alınır ise Beşiktaş'ta Cengiz Ünder gelişmesi yaşanabilir.

SÜRPRİZ TEKLİF

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, yönetime haber yollayıp sağ kanata takviye yapılmasını istedi. Siyah beyazlı yönetim de hocanın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, Angel Di Maria'yı alamadı. Angel Correa için nabız yokladı. Bu arada sürpriz bir gelişme yaşandı milli yıldızı Cengiz Ünder'in menajeri siyah-beyazlıların kapısını çaldı.

KARTAL'A YEŞİL IŞIK

Cengiz Ünder'in menajeri, Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel'e "Cengiz Türkiye'de kalmak istiyor Beşiktaş'da da oynamaya sıcak bakıyor" teklifinde bulundu. Hüseyin Yücel ise "Bu konuyu yönetim kuruluna sunacağım. Hoca'nın ve Başkan Hasan Arat'ında onayı olursa Fenerbahçeli yöneticilerle irtibata geçebiliriz" açıklaması yaptı.

1357 DAKiKA 9 GOL 3 ASiST

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımda 33 maçta 1357 dakika süre alırken, 9 gol 3 asist kaydetti.

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