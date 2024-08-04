Muhteşem açılış!

Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenen Beşiktaş'ta, Ciro İmmobile ile fark yarattı. 23. saniyede Victor Nelsson'un hatasında rekor kırarak ağları havalandıran ve 81'de penaltıdan sevinen İmmobile, muhteşem bir başlangıç yaptı. Süper Kupa tarihinin en erken golünü bulan İtalyan yıldız, Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçında ve derbisinde ağları sarstı. Siyah beyazlı forma altında ilk maçında kupa kaldırma sevinci yaşayan İmmobile, "Herkese teşekkür ederim, herkesi tebrik ederim. 5-0'lık galibiyet çok kolay değil, çok iyi hazırlandık. Herkesin ayağına sağlık, teşekkürler. Sezon başında edindiğimiz bu öz güven bizim için çok değerli" dedi.

EŞİ YALNIZ BIRAKMADI

Cıro Immobile'yi dünkü maçta eşi Jessica Melena yalnız bırakmadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki yerini alan Jessica Melena, Immobile'nin golünde büyük sevinç yaşadı.

SVENSSON'UN İLK GOLÜ

Siyah beyazlı takımın sağ beki Jonas Svensson, Galatasaray'a attığı golle bir ilke imza attı. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'dan gelen Norveçli yıldız, Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü de kaydetti. Süper Kupa'da ilk golünü bulan Svensson, büyük bir sevinç yaşadı.

MUSTAFA TARİHE GEÇTİ

Tarihe geçen Süper Kupa maçında Beşiktaş'ın 17 yaşındaki yıldızı Mustafa Hekimoğlu tarih yazdı. 5 gollü unutulmaz galibiyette 5. golü kaydeden genç forvet, kariyerinde ilk derbisini oynadı. Mustafa, ilk derbisinde ağları sarstı.

RAFA'YA YAKIŞTI

Sezonun flaş transferlerinden Rafa Silva, Beşiktaş'ın Süper Kupa'da parlayan yıldızı oldu. Benfica ve Braga'dan sonra Beşiktaş'ta da kupa kazanan Portekizli oyuncu, 5 gollü zaferde öne çıktı. Svensson'un golünün hazırlayıcısı olan deneyimli futbolcu, dördüncü golde de topukla yaptığı şık vuruşla adından söz ettirdi. Rafa Silva aynı zamanda ilk derbisinde ağları sarsmış oldu. Tecrübeli yıldız, Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'dan sonra Galatasaray'a gol atan bir diğer Portekizli futbolcu oldu.

SORUMLUSU BENİM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Birinci sorumlusu benim. Çok hatalar yaptık. Girenler, çıkanları arattı mı? Bilemiyorum. Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Beşiktaş'ı tebrik ederim, hak ettiler. Seremonide onları alkışladık. Bu yenilgi ders oldu" diye konuştu.

NELSSON YAKTI

Galatasaray, Süper Kupa'da büyük bir şok yaşadı. Maçın 21. saniyede uzun topta hata yapan Nelsson, İmmobile'nin golüne davetiye çıkardı. Danimarkalı stoper, üstüne 87'de kırmızı kart görerek bir hayal kırıklığı daha yaşadı.

ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ

Galatasaray'da Dries Mertens, üzgün olduğunu belirtip, "İstekle alakalı olan bir şey değil. 1'inci golü yedik ancak oyun başa baş gidiyordu. Sonra değişiklikler oldu. Daha sonra kopuş oldu. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız" dedi.