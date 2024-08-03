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Kupayı çok istiyoruz

Taraftarlarının desteğiyle iyi oynayarak kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Hollandalı çalıştırıcı; “Bu bir kupa kazanma fırsatı. Bunu iyi değerlendireceğiz” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Kupayı çok istiyoruz

Beşıktaş Teknik Direktörü Bronckhorst, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk resmi maçı olacağını belirtti. Bronckhorst, "Büyük bir maça çıkacağız. Futbolcu ve antrenör olarak böyle maçları oynamayı her zaman istersiniz. Bu bir kupa kazanma fırsatı. Derbilerin hepsi özel maçlar. Kazanmak da kaybetmek de tabii ki duygusal sonuçları getirecektir. İyi hazırlandık. Taraftarımızın desteğiyle iyi oynayarak kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

ÖZ GÜVEN VEREN ZİYARET

Sıyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ile yönetim kurulu üyelerinin ziyaretiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Hollandalı teknik adam, "Bu ziyaret bizi çok mutlu etti. Yeni sezon için başarı ve şans dilediler. Birliktelik adına önemli bir ziyaret oldu. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bize öz güven veren bir ziyaret oldu" değerlendirmesinde bulundu. Süper Kupa'nın yeni formatıyla ilgili bir soruyu Giovanni van Bronckhorst, "Bu fikre katılıyorum. Dörtlü Final, yabancı ülkelerde olursa Süper Lig için daha iyi olabilir. Bu format İtalya'da ve İspanya'da uygulanıyor" şeklinde yanıtladı.

İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Beşıktaş Futbol Takımı Kaptanı Necip Uysal, Süper Kupa'yı kazanarak 2024-2025 sezonuna iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydetti. Necip, " Tüm arkadaşlarım hazır. Taraftarlarımızdan Trabzonspor maçındaki gibi bir atmosfer bekliyoruz. İyi bir oyunla kupayı alarak sezona moralli başlamak istiyoruz. Yeni transferlerin bize çok katkı sağlayacağına inanıyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" dedi.

BOMBA GİBİ BİR BEŞİKTAŞ

Yapılacak transferlerle en kısa sürede eksikleri kapatacaklarını Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Hüseyin Yücel, "Bunları tamamlayacağız. Çok ciddi çalışma yapıyoruz. Yeni sezona bomba gibi bir Beşiktaş geliyor. Kupaya ulaşacağımızdan şüphem yok. İnşallah iyi olacak." diye konuştu.

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